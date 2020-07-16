Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli iken geçici olarak Hakkari'de görevlendirilen Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Van ve Hakkari illerinde uçuş görevini sürdürürken Van'da uçağın düşmesi sonucu 6 emniyet mensubu ile birlikte şehit oldu. 7 yıllık polis olup Samsun doğumlu olan 31 yaşındaki Gökhun Mete Altunbaş'ın Kırıkkale Keskin nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Eşinin de komiser olduğu öğrenilen şehit pilotun 1 çocuk babası olduğu ifade edildi. Şehit komiserin babasının Samsun'un Bafra ilçesinde, eşinin ise Ankara'da ikamet ettiği kaydedildi.
Samsun'a şehit ateşi düştü
16.07.2020 - 08:56 | Son Güncelleme: 16.07.2020 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet personelinden Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın acısı memleketi Samsun'a düştü.
Etiketler : Samsun,
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