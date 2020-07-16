Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadesine yer verildi.
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
16.07.2020 - 17:11 | Son Güncelleme: 16.07.2020 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,hava harekatı,
718499 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718499.aspx
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