Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 933 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 216 bin 873, can kaybı 5 bin 440 oldu.

Son 24 saatte 1087 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 198 bin 820 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda,"Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42 bindi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir." ifadelerini kullandı.