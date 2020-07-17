Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Kurulun aldığı 119 numaralı kararda ilk defa karantina uygulanan ev ile karantina uygulaması sona erdirilen ev sayıları birbirine çok yaklaştı. Kurulun aldığı yeni kararda, Birecik ilçesinde 15, Ceylanpınar ilçesinde 8, Eyyübiye ilçesinde 13, Haliliye ilçesinde 26, Karaköprü ilçesinde 22, Suruç ilçesinde 4 ve Viranşehir ilçesinde 8 farklı adreste karantina tedbirleri uygulanırken Birecik ilçesinde 4, Bozova ilçesinde 5, Ceylanpınar ilçesinde 4, Eyyübiye ilçesinde 13, Halfeti ilçesinde 1, Haliliye ilçesinde 30, Karaköprü ilçesinde 19, Siverek ilçesinde 5, Suruç ilçesinde 6 ve Viranşehir ilçesinde 9 farklı adreste karantina uygulaması ise sona erdirildi.