Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'dan kalkan Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı kaza sonucu yedi Emniyet personeli şehit oldu.

EGM Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM-809 kuyruk numaralı insanlı keşif uçağı “Hakkâri ve Van şehirlerinin keşif ve gözetlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda görev almak üzere” Van Ferit Melen Havalimanı'ndan görev bölgesine intikal için önceki gün saat 18.34’te havalandı. Görevini tamamladıktan sonra Van Ferit Melen Havalimanı ile alçalmak için irtibata geçmesinin ardından saat 22.45 civarında uçak ile radar ve telsiz teması kesildi. Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılırken gece saat 03.00 sularında bölgeye giden ekipler uçağın Artos Dağı’nın 2 bin 200 rakım yükseklikteki bölümüne çarparak düştüğünü tespit etti.

Uçakta bulunan pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş, pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner, komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, komiser yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram ve polis memuru Burak Derya şehit oldu.

Kazanın ardından Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi, 2015 model insanlı keşif uçağının düştüğü Artos Dağı'ndaki kaza mahallinde çalışma başlattı.

7 ŞEHRE ATEŞ DÜŞTÜ

Keşif uçağının Artos Dağı'nda düşmesi sonucu şehit olan yedi polis memuru geride hüzün dolu hikâyeler bıraktı.

∂ Kırıkkale Keskin nüfusuna kayıtlı olan pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş (31) geçici olarak Hakkâri’de görevlendirilmişti. Yedi senelik polis memuru olan Altunbaş'ın eşi de komiserdi. Altunbaş, bir çocuk babasıydı.

∂ İzmirli şehit komiser yardımcısı Semih Güzelay (27) Macaristan'ın Budapeşte şehrinde 2007 yılında düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 37 kiloda birinciliği kazanan başarılı bir sporcuydu.

∂ Altı senelik memur olan Ankaralı komiser yardımcısı pilot Samet Üstüner (27) bir buçuk yıl önce evlenmişti.

∂ Tokatlı komiser yardımcısı İrfan Aydoğan'ın (29) ailesi Bursa'da oturuyordu. Bekâr olan Aydoğan'ın babasının vefat ettiği öğrenildi.

∂ Ankaralı uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, mesleğe 2012'de girmişti. Evli olan Keskin, bir yaşında Ali isminde bir çocuk babasıydı.

∂ Şehit polis memurları Burak Derya (28) Mersinli, Onur Ramazan Bayram (30) ise Afyonkarahisarlıydı.