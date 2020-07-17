Mahkeme, İstinaf Mahkemesinin talebi üzerine yeniden yaptığı yargılamada eski kararında olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Kılıçdaroğlu, geçen günlerde görülen “Man Adası” davasında Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.
Partide, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulmuştu. Tazminatlar, partililer ve milletvekillerinden toplanıp bu fona aktarılan paralarla ödeniyor.
Erdoğan ve yakınlarına 359 bin lira tazminat ödeyecek
17.07.2020 - 05:25 | Son Güncelleme: 17.07.2020 - 05:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Man Adası” açıklamaları sebebi ile bir defae daha manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi.
Mahkeme, İstinaf Mahkemesinin talebi üzerine yeniden yaptığı yargılamada eski kararında olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu,
718608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718608.aspx
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