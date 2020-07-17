Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme, İstinaf Mahkemesinin talebi üzerine yeniden yaptığı yargılamada eski kararında olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Kılıçdaroğlu, geçen günlerde görülen “Man Adası” davasında Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

Partide, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulmuştu. Tazminatlar, partililer ve milletvekillerinden toplanıp bu fona aktarılan paralarla ödeniyor.