Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng arasında video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleşti. Çin Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadeledeki işbirliği üzerinde fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.

Tarafların, görüşmede iki ülke arasında farklı alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesi hususunda geniş mutabakata vardıkları aktarıldı.