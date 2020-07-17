YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, MİT'in operasyonuyla kurtarıldı.
PKK tarafından zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu kurtarıldı
17.07.2020 - 11:35 | Son Güncelleme: 17.07.2020 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, MİT'in operasyonuyla kurtarıldı.
Etiketler : PKK,
718680 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718680.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER