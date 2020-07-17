MSB:"Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6’sında #COVID19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."
MSB: Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında Covid-19 vakası tespit edildi
17.07.2020 - 19:58 | Son Güncelleme: 17.07.2020 - 20:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6’sında #COVID19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."
Etiketler : msb,burdur,koronavirüs,
718813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718813.aspx
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