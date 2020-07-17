Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB:"Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6’sında #COVID19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."