AFAD'ın aktardığı veriye göre saat 00.32'de Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 15.82 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi |Son depremler
18.07.2020 - 00:45 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 00:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Etiketler : kahramanmaraş deprem,spn depremler,son dakika deprem,
718857 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718857.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER