AFAD'ın aktardığı veriye göre saat 00.32'de Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 15.82 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti. 