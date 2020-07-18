Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde toplam 6 terörist gözaltına alındı
18.07.2020 - 10:20 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li olmak üzere, 6 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,gözaltı,Fırat Kalkanı bölgesi,Zeytin Dalı bölgesi,
718914 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718914.aspx
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