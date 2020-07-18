Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan G20 Eylem Planı hakkında açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı" dedi.
'İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde ticaret ve işbirliği sürdürülecek'
18.07.2020 - 17:50 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı" açıklamasında bulundu.
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,g20,açıklama,
718980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718980.aspx
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