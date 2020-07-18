Bağcılar Yüzyıl Mahallesi’nde bir polisin şehit olduğu silahlı saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 şüphelinin koşar adımlarla yürüdükleri görülüyor. Görüntülerde şüphelileri yakalamak için hızla gelen polislerin araçtan indikleri sırada bir şüphelinin yakın mesafeden ateş açtığı görülüyor. Görüntülerde şüphelilerin olaydan sonra hızla uzaklaştıkları görülüyor.
Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada
18.07.2020 - 18:18 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde polise yönelik gerçekleşen silahlı saldırı anı kameralara yansıdı. Görüntülerde yakalanmak üzere olan saldırganın yakın mesafeden polise ateş açarak kaçtığı görülüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bağcılar,polis,silahlı saldırı,
718987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718987.aspx
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