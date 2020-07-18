Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan taraftarın galibiyet coşkusunu yaşadığı videoyu paylaşarak, “Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın” uyarılarında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, Erzurumspor taraftarını uyardı
18.07.2020 - 21:47 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 22:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurumspor’un Süper Lig’e çıkmasıyla galibiyet coşkusu yaşayan Erzurumlulara uyarılarda bulundu.
Etiketler : bakan koca,erzurumspor,
719018 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719018.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER