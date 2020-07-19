Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - Siyasi partiler ve seçim mevzuatında yapılacak değişiklikler konusunda AK Parti’nin kurduğu komisyon, çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Komisyonun bu hafta son toplantısını yapacağı ve hazırlanan tavsiyelerin bir rapor hâline getirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunum yapılması bekleniyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın başkanlığındaki komisyonda bugüne kadar yapılan çalışmalarda, seçim barajının düşürülmesi, daraltılmış bölge seçim sistemi, muhtarlık seçimlerinin belediye seçimlerinden farklı bir tarihte yapılması ve milletvekillerinin parti değiştirmesine yeni kurallar getirilmesini içeren öneriler masaya yatırıldı. Komisyonun son toplantısında gündeme gelen öneriler baz alınarak alternatifli bir rapor hazırlanması ve Cumhurbaşkanı’na sunum yapılması kararlaştırıldı.



SEÇİM ÇEVRESİ SAYISI ARTIRILIYOR

Buna göre, seçim barajı konusunda sıfır, yüzde 5 ve yüzde 7 olarak üç farklı alternatif hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılacak sunumda daraltılmış bölge konusunda ise Türkiye’deki her seçim çevresinin 5, 6 veya 7 milletvekillinden oluşmasına yönelik üç ayrı alternatif yer alacak. Bu konuda ikinci bir teklif ise, daraltılmış bölge yerine Türkiye’deki seçim çevrelerinin sayısının artırılması olacak. Buna göre, şu anda en fazla 18 milletvekilinden oluşan her seçim çevresinin 10 milletvekillinden oluşması öneriliyor.

AK Parti yönetimi tüm alternatiflerle ilgili hazırlanan simülasyonu da tamamladı. Erdoğan'a sunum yapılırken bu simülasyonlar hakkında da bilgi verilecek. AK Parti’nin seçim mevzuatı komisyonunda, siyasi partilerin üyelik kayıtları ve kongrelerine ilişkin sicilinin Yargıtay tarafından değil, YSK tarafından tutulmasına yönelik öneri de tartışmaya açıldı. Ancak bu konuda bir adım atılıp atılmayacağı konusunda henüz bir değerlendirme yapılmadı.



VEKİL TRANSFERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Komisyonda, milletvekillerinin parti değiştirmesine yönelik yeni kurallar da gündeme gelmişti. Bu kapsamda, siyasi partilerin seçime girme şartları arasında yer alan ‘Meclis’te grubu bulunma’ şartının kaldırılması durumunda, seçim için milletvekilli transferinin önüne geçilmesi öngörülüyordu. AK Parti’nin seçim komisyonunun son toplantısında, siyasi partilerin seçime girme şartları arasında yer alan ‘seçimden altı ay öncesine kadar 41 şehirde teşkilatlanmasını tamamlama’ şartındaki altı aylık sürenin kaldırılması gündeme geldi. Öneri hayata geçerse yeni kurulan partilerin, teşkilatlanmalarını seçime kısa bir süre kala tamamlasalar bile, seçime girmelerinin önü açılacak. AK Parti kaynakları “Geçmişte, İyi Parti ile ilgili teşkilatlanmasını tamamlamadığı gerekçesiyle seçime girip giremeyeceği tartışılmıştı. Bu nedenle de, diğer şart olan Meclis’te grup kurma seçeneği gündeme gelmiş ve CHP’den milletvekili transfer edilmişti. Siyasi partilerin seçimden önceki teşkilatlanmasını tamamlama koşulunda değişiklik yapılırsa, sadece seçim için milletvekili transferinin de önüne geçilebilir” değerlendirmesini yaptı.