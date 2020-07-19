Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde görevi sırasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Alper Yaman'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.