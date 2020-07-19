Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde görevi sırasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Alper Yaman'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
19.07.2020 - 10:31 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi başındayken rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Yaman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
719110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719110.aspx
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