Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile eşi sokakta bekledikleri sırada olay yerine gelen otomobilden inen bir kişi, “Namusuma yan baktın. Milletin namusuna neden sarkıyorsun” diyerek kaldırımda bekleyen adama saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen adam kaçmaya çalıştığı sırada araçtan inen 3 kişi daha şahsı darp etmeye başladı.



Eşini darp edilmekten kurtarmaya çalışan kadın, tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı. 4 kişi tarafından feci şekilde dövülen şahıs, olay yerindeki bir iş yerine sığınarak kurtulabildi. Vatandaşı darp eden 4 kişi olay yerine geldikleri otomobille kaçarken, darp edilen şahsın şikayetçi olmadığı öğrenildi.

