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1 terörist etkisiz hale getirildi
19.07.2020 - 21:51 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 21:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Etiketler : terörist,pkk,siirt,
719248 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719248.aspx
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