Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da oynanan Başakşehirspor- Kayserispor, Trabzon’da oynanan Trabzonspor- Konyaspor maçlarında, taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. Covid-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler” ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca'dan taraftarlara uyarı
19.07.2020 - 22:40 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 22:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da oynanan Başakşehir-Kayserispor, Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Konyaspor maçlarına ilişkin taraftarları uyardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Koca,taraftar,uyarı,
719253 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719253.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER