Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalın özetle şunları söyledi:

∂ (Ayasofya’nın ibadete açılması): Bugün (dün) Cumhurbaşkanımız Ayasofya’yı ziyaret ederek hazırlıkları inceledi. 86 yıl sonra ibadete açılması çok önemli. Hazırlık yaparken salgın tedbirlerini unutmamalıyız. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Camiye sınırlı sayıda kişi alınacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacak. Giriş katında cuma namazı kılınacak.

∂ (VIP söz konusu değil): Resimlerle ilgili Kültür Bakanlığımızın çalışması tamamlandı. Işık sistemi olmayacak, bir perde ile kapatılması üzerinde çalışılıyor. Resimlerin üzerinin sıvanması ise söz konusu değil. Çok hassas bir çalışma yürütülüyor, kimsenin endişesi olmasın. Zemin halı kaplanacak. Protokol ya da VIP listesi söz konusu değil.

∂ (Bayramda kısıtlama olacak mı?): Kurban Bayramı için kesin bir karar henüz yok. İnsanlara evlerinde otur demek çok kolay değil. Bilim Kurulumuzun değerlendirmelerine Cumhurbaşkanımız bakacak. Sokağa çıkma yasağı olsun olmasın bir kurallar dizisi duyuruldu. Bunlara riayet edilmeli. Bu şartlarda yaşamayı öğrenmeye bir müddet daha devam edeceğiz.

∂ (Erdoğan’ın Covid-19 tedbirleri): Cumhurbaşkanımız iyi korunuyor. Bir devlet başkanı nasıl korunuyorsa o şekilde korunuyor. Cumhurbaşkanımız karantina döneminde kurallara en çok riayet eden kişiydi. Liderlik vasfı açısından bu çok önemli. Kalabalık ortamlara gireceği zaman testler yapılıyor. Maske ve mesafe kuralına dikkat ediliyor. Gün aşırı ya da her gün bize test yapılıyor.

∂ (Libya’daki gelişmeler): Türkiye’nin Libya’ya gitmesi çatışmaya bir denge getirdi. Hafter tarafı ve destekçileri bu sınırsız emellerinden bir nebze de olsa uzaklaşmış oldu. BM kuralları çerçevesinde siyasi sürecin ilerletilmesi lazım.

∂ (Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırıları): Azerbaycan baskı altına alınmak isteniyor. Temel mesele Ermenistan’ın Yukarı Karabağ’daki işgalini sona erdirmesidir.