Güvenlik güçleri, PKK terör örgütüne katılanların teslim olması için ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mardin ve Hakkâri Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösteren 36 yaşındaki S.T'nin, 17 Temmuz'da Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri süren S.T, annesi ve kardeşiyle buluşturuldu.
İkna edilen PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu
20.07.2020 - 04:43 | Son Güncelleme: 20.07.2020 - 05:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Polisin ikna çalışması sonucu YPG/PKK'lı terörist, Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : pkk,terörist,teslim oldu,ypg,
719291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719291.aspx
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