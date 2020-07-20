Güvenlik güçleri, PKK terör örgütüne katılanların teslim olması için ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mardin ve Hakkâri Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösteren 36 yaşındaki S.T'nin, 17 Temmuz'da Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri süren S.T, annesi ve kardeşiyle buluşturuldu.