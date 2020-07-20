Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçleri, PKK terör örgütüne katılanların teslim olması için ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mardin ve Hakkâri Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösteren 36 yaşındaki S.T'nin, 17 Temmuz'da Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri süren S.T, annesi ve kardeşiyle buluşturuldu.