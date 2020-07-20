Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan ordusunun top atışları da dâhil gerçekleştirdiği saldırıları geri püskürten Azerbaycan askerleri, karşı taraftaki tüm hareketliliği anbean gözetliyor. Yaşanan en küçük bir hareketlilik, modern silah ve gözlem araçlarıyla donatılan Azerbaycan askerleri tarafından anında komutanlığa iletiliyor.

Mevzilerini koruyan subaylardan Yüzbaşı Penah Maşıyev, gözetim ve kontrolü güçlendirdiklerini, düşmanın Azerbaycan'a bir adım bile atmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Maşıyev, kardeş ülke Türkiye'den gelen destek mesajlarıyla gururlandıklarını ve morallerinin daha da yükseldiğini kaydetti.

Üsteğmen Ülvü Velizade de Ermenistan ordusunun provokasyonunu önlediklerini ve gereken cevabı misliyle verdiklerini söyledi. Velizade "Kardeşimiz Türkiye'den gelen destek mesajlarını her dakika hissediyoruz." dedi.