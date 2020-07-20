Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katmerciler'den yapılan açıklamaya göre, tamamen şirket tarafından geliştirilen, Türkiye'de segmentinin en güçlü zırhlı muharebe aracı Hızır'ın 20,7 milyon dolarlık ilk ihracat anlaşması Temmuz 2019'da imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında teslimatların bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Sınır güvenliği için tasarlanan özel versiyonuyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de giren Hızır, sınırları korumada aktif göreve başlamasından kısa süre sonra ilk ihracatını da fiilen gerçekleştirmiş ve bir dost ülkenin savunmasında görev üstlenmiş oldu.

Katmerciler, söz konusu projeyle bu yıl yüksek düzeyde ihracat geliri bekliyor. Şirket, yıl sonunda yaklaşık 45 milyon dolar ihracat geliri öngörüyor.

"Hızır ilk zırhlı muharebe aracı ihracatımız"

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, "Hızır"ların ilk partisinin araçlara yüklenerek yola çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Hızır ilk zırhlı muharebe aracı ihracatımız oldu. Uzun yıllardır sivil ekipmanlarla elde ettiğimiz ihracat başarısını savunma alanında da tekrarlamak istiyoruz. Hızır ile yeni bir kapı daha açtık. Hızır ve farklı ihtiyaçlara uygun geliştirdiğimiz nitelikli diğer araçlarımızla bu başarının devamını getireceğiz. Sivil ekipmanda olduğu gibi savunma sektöründe de ihracatımızı artırarak Katmerciler'i büyütmek, uluslararası ölçekte marka bilinirliğimizi ve karlılığımızı yükseltmek, ülke ekonomisine katkımızı artırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinden etkilenen Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başladığını, son sanayi verilerinin de buna işaret ettiğini belirten Katmerci, şirket olarak salgın sürecinin olumsuz etkilerini minimumda tutmak için aldıkları önlemleri başarıyla hayata geçirdiklerini ifade etti.

Katmerci, bu süreçte faaliyetlerini kesintisiz devam ettirdiklerine dikkati çekerek, önlemler sayesinde hiçbir istihdam kaybı yaşamadıklarını, kısa süreli çalışma ödeneği ve asgari ücret desteği gibi devlet desteklerinden faydalanmak zorunda kalmadıklarını bildirdi.

Aynı kadro ve artan performansla yollarına devam ettiklerini vurgulayan Katmerci, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz, ülke ekonomisinin pandeminin oluşturduğu sıkıntıları atlatmasında başat rol oynuyor. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin yer aldığı İSO 500 verileri de bunu ortaya koydu. Biz de üretimimizle, yüksek ihracatımızla normalleşme sürecine katkı sunan şirketlerden biri olacağız. Türkiye bu zorlu süreci başarıyla atlatacak. Zaten bunun somut işaretleri de gelmeye başladı. Bunca yıldır büyük zorluklara göğüs germiş ve her defasında güçlenerek çıkmış Türkiye, devleti ve milletiyle büyük bir ülkedir, pandemi sürecinden de güçlenerek çıkacaktır."

Katmerciler'in her zaman ihracata özel önem verdiğini ve gelirlerinin yarısından fazlasını ihracattan elde etmeyi stratejik hedef olarak belirlediğini aktaran Katmerci, "2020 yılı, 40-45 milyon dolar seviyesiyle en yüksek ihracat yaptığımız yıllardan biri olacak. Savunma araçlarımızdan aldığımız destekle bu ihracat performansını büyüterek sürekli hale getirmeyi ve toplam gelirler içindeki payını artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hızır, segmentinin en güçlüsü"

Tanıtımı Kasım 2016'da düzenlenen 3'üncü High-Tech Port by MÜSİAD fuarında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan ve büyük beğeni toplayan Hızır, Türk savunma sanayisinde sınıfının en yüksek motor gücüne sahip, en güçlü taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı olarak dikkati çekiyor.

Tamamen Türk mühendisliğinin ürünü olan Hızır, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, balistik açıdan güçlendirilmiş, yüksek manevra yeteneğine sahip, 4x4 konfigürasyonunda, 400 beygir gücünde, beğeni toplayan bir zırhlı araç olarak yer aldığı her platformda öne çıkıyor.

Hızır, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı.

NATO standartlarında geliştirilen ve tüm performans ve patlama testlerinden başarıyla geçen aracın mayına karşı üst düzey koruma sağladığı, yurt dışı bağımsız bir test kuruluşu tarafından test edilerek de onaylandı.

Hızır aynı zamanda, komuta kontrol aracı, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) aracı, çeşitli silah sistemlerinin kolay entegre edildiği silah taşıyıcı araç, ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı ve benzeri çeşitli konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç olma özelliğine sahip bulunuyor.