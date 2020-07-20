Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece yarısı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İçerisinde 2 kişi bulunan bir otomobil Hürriyet Mahallesi kavşağında trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyredince polis ekipleri peşine düştü. Şahıslar polisin 'dur' ihtarına rağmen Orhangazi’den Gemlik istikametine doğru kaçmaya başladı. Araç içindeki şahıslardan birisi polise silah doğrulttu. Gemlik Serbest bölge kavşağına kadar süren kovalamacanın ardından otomobil tekrar Orhangazi istikametine döndü. Polis ekipleri otomobili Gemlik’te yol üzerinde yakaladı.