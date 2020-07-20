Edinilen bilgiye göre, olay dün gece yarısı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İçerisinde 2 kişi bulunan bir otomobil Hürriyet Mahallesi kavşağında trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyredince polis ekipleri peşine düştü. Şahıslar polisin 'dur' ihtarına rağmen Orhangazi’den Gemlik istikametine doğru kaçmaya başladı. Araç içindeki şahıslardan birisi polise silah doğrulttu. Gemlik Serbest bölge kavşağına kadar süren kovalamacanın ardından otomobil tekrar Orhangazi istikametine döndü. Polis ekipleri otomobili Gemlik’te yol üzerinde yakaladı.
Polisin kovaladığı araçtan çıkanlar şoke etti! 'Dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattılar
20.07.2020 - 12:54 | Son Güncelleme: 20.07.2020 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç ortalığı birbirine kattı. Orhangazi, Gemlik arasında polisten kaçan zanlılar arabanın camından çıkardıkları pompalı silahı polise doğrulttu. Hareketli anların yaşandığı kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalanan zanlıların otomobili cephaneliği aratmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,
719381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719381.aspx
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