Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma görevini üstlenen ve koruma müdürü Mühsin Köse'nin Denizli'de yaşayan annesi Fatma Köse vefat etti. Anne Köse’nin uzun zamandır Denizli kent merkezinde ikamet ettiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürünün annesi vefat etti
21.07.2020 - 01:09 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 01:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizlili koruma müdürü Muhsin Köse’nin annesi Fatma Köse hayatını kaybetti.
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719509 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719509.aspx
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