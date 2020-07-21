Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma görevini üstlenen ve koruma müdürü Mühsin Köse'nin Denizli'de yaşayan annesi Fatma Köse vefat etti. Anne Köse’nin uzun zamandır Denizli kent merkezinde ikamet ettiği öğrenildi.