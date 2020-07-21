Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İlbistanlı köyünde Kemal Sarıyıldırım (65) keçilerini otlatmak için dağa götürdü. Akşam saatlerinde sürü eve dönerken, Kemal Sarıyıldırım gelmedi. Ailesi de aramaya çıktı. Sarıyıldırım'ın cansız bedeni evine yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulundu.



Darp ya da yara izine rastlanmayan Sarıyıldırım’ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından Asri Mezarlık Morguna konuldu.