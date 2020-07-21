Milli Savunma Bakanlığı: "Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı."
MSB: Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı
21.07.2020 - 10:27 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı: "Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
719577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719577.aspx
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