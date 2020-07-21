MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 DEAŞ’lı terörist, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı."
MSB: 2 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı
21.07.2020 - 11:51 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 DEAŞ’lı terörist, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı."
Kaynak: İHA
Etiketler : DEAŞ,terörist,gözaltı,
719597 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719597.aspx
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