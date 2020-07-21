İçişleri Bakanlığı genelgesine göre lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.
İçişleri Bakanlığından kafe ve restoranlar için yeni genelge
21.07.2020 - 12:22 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
719604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719604.aspx
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