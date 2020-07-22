Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eserlerin bir kısmının Ayasofya depolarında Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde koruma altında olduğunu belirten Yılmaz “Bunun dışında bazı cami ve müzelere de o yıllarda emanet olarak gönderilen eserler var. Biz elimizdeki envanter kayıtları doğrultusunda, bunların tespitlerini yaptık ve bakım, onarımını yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatı, Bakan’ımızın ve bakanlığımızın çalışmalarıyla bunları bir araya getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Ayasofya'da değerlendirilecek çok sayıda eser bulunduğunu ifade ederek, müze yapılmasının ardından Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda eserin Ayasofya'da toparlandığını anlattı.

Bu nedenle eserlerin değerlendirilmesinin gündeme geldiğini dile getiren Yılmaz, Ayasofya'nın camiye çevrilişinin de insanlık tarihi için yeni bir kültürel hizmeti beraberinde getirdiğini, Türk İslam Eserleri Müzesinin yanındaki tarihî bir Tapu Kadastro Binası'nın Cumhurbaşkanının talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildiğini kaydetti.

Yılmaz, bu binada, Ayasofya'nın depolarındaki Ayasofya'ya ait ve burayla ilgili eserleri sergileneceğini anlatarak "Burası müze olarak değerlendirilecek. Burada Ayasofya'daki eserler sergilenerek. İnsanlığın hizmetine ve ziyaretine sunulmuş olacak" dedi.