Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Ankara karayolu Ballıca mevkisinde meydana geldi. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun da içinde bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan Vali Karaömeroğlu ile şoförü ve koruması ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vali ve beraberindekilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



