Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde pandemi sürecinde birçok önlem alınırken, Eskişehir'de ortaya çıkan manzara pes dedirtti. Şehirde en çok kullanılan toplu taşıma araçlarının başında gelen tramvaylarda adeta insan seli yaşandı. Yolcular arasında sosyal mesafeye dikkat edilmezken vatandaşlar kuralları hiçe saydı. Onlarca yolcu dip dibe seyahat ederken oluşan manzara, hayrete düşürdü.