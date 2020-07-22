Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları sonucunda PKK’lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği vurgulanarak, "Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
MSB: Silopi'de 4 PKK’lı terörist teslim oldu
22.07.2020 - 17:48 | Son Güncelleme: 22.07.2020 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Etiketler : msb,silopi,pkk,terörist,
719953 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719953.aspx
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