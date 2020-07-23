Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarına sahip Karabük’ün Yenice ilçesinde belediyeye ait Ihlamur Teras'ta yapılan toplantıya İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İHA Görüntülü Haberler Müdiresi Esra Şimşek, İHA Yazılı Haberler Müdürü Mehmet Ömer Kılıç ile Karabük, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Van Bölge Müdürleri katıldı. Üç gün süren toplantının açılışına ziyarette bulunan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas ve ekibine Yenice’yi seçtikleri için teşekkür ederek toplantının hayırlı olmasını diledi. Toplantının açılışında konuşan İHA Genel Müdürü Arvas, dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle normal olmayan bir dönem geçirdiklerini söyledi. Salgın sebebiyle İhlas Haber Ajansının belirlediği hedeflerden hiçbir şekilde sapma olmadığına dikkat çeken Arvas “Bu süreçte bütün ekiplerimiz, evlerinde kalan vatandaşlarımızın kaliteli haberleri okuması için cansiparane bir şekilde çalıştı. Bu süreçte çok güzel haberler üretip zorlu sürece en iyi katkıyı sağlamaya çalıştık. İkinci altı ayda bu sürecin en yakın şekilde takipçisi olacağız” dedi. Toplantının sonunda Genel Müdür Hamit Arvas tarafından başarılı bölge müdürlüklerine takdir belgesi verildi. Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilâl Yatmaz da İHA ekibine ziyarette bulundu.