Atama kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TTK Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin getirildi. Atama, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı
23.07.2020 - 03:48 | Son Güncelleme: 23.07.2020 - 03:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı.
Etiketler : türk tarih kurumu,birol çetin,
720053 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720053.aspx
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