Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atama kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TTK Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin getirildi. Atama, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.