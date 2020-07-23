Bakan Varank: MEB ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız.
Bakan Varank: MEB ile protokol imzalayacağız
23.07.2020 - 10:46 | Son Güncelleme: 23.07.2020 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Varank: MEB ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız.
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Varank,MEB,
720113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720113.aspx
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