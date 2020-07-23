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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi
23.07.2020 - 17:57 | Son Güncelleme: 23.07.2020 - 17:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Ayasofya Camii,
720237 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720237.aspx
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