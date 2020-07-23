Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, mahallelerde veya sokaklarda yapılan gelin alma, kına dahil düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde mahalli özellikler dikkate alınmak suretiyle 2 saati açık alanlarda yapılacak nitelikte 3 saati geçmeyecek şekilde yapılmasına karar verildi.

Ayrıca mevlit gibi dini törenlerin sosyal mesafe koşullarının sağlanamayacağı kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılmamasına, açık alanlarda yapılacak törenlerde sosyal mesafe, kişisel hijyen kurallarına uyulmasına, mümkün olduğu kadar az kişiyle gerçekleştirilmesine ve mümkün olduğunca kısa tutulmasına karar verildi.

Hıfzıssıhha Kurulu, kalabalık ortamlarda korona virüs bulaşma riski artacağı gözönüne alınarak cenaze törenlerinin mümkün olduğunca az kişinin katılımı ile yapılmasının sağlanması, cenazelerin evlere götürülmemesi, sosyal mesafe ve maske takma konularında kurallara yönelik denetimlerin sıkılaştırılmasına karar verildiğini açıkladı.