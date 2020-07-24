Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ayasofya’da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım” ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca'dan Ayasofya'daki cuma namazı öncesi uyarı: “Tedbirli cumaları örnek alalım”
24.07.2020 - 00:07 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 00:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ayasofya’da yarın kılınacak cuma namazı öncesi uyarılarda bulunarak, “Tedbirli cumaları örnek alalım” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,ayasofya,uyarı,
720297 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720297.aspx
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