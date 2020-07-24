Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ayasofya’da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım” ifadelerine yer verdi.