Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azez ilçesinde 01.00 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sesi Kilis kent merkezinden dahi duyuldu. Patlamada yaralanan bir kişi Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.