Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.19'da Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 10,84 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.19'da Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 10,84 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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