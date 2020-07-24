Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Seyyid, (20) Beşer Şeyhbar (15) ve 2 arkadaşı, eve gitmek için caddede yürüdüğü sırada sulama kanalında bir sokak köpeğinin sürüklendiğini gördü. Köpeği kurtarmak isteyen Seyyid, akıntının yoğun olduğu sulama kanalına atladı. Köpeği yakalayamayan Seyyid, bir süre suda batıp çıktıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, suda kaybolan Seyyid için arama kurtarma çalışması başlattı.



'KÖPEĞİ KURTARMAK İÇİN UZARIRKEN KAYDI SUYA DÜŞTÜ'

Suriye’deki iç savaştan 8 yıl önce kaçıp Adana’ya yerleştikleri öğrenilen Abdulkadir Seyyid’in teyzesinin oğlu Beşer Şeyhbar, “Köpeği kurtarmak için uzanırken kaydı suya düştü. ‘Kurtarın, imdat’ diye bağırdı. Kurtarmaya çalıştık. Önce ip attık, sonra tamirciler suya atladı, çıkaramadık. Sonra suyun altında gitti” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

12 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğindeki dalgıç polisler sabah erken saatlerde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda dalgıç polisler, gencin cesedini yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta Küçükdikili Mahallesi'nde sulama kanalında buldu. Polis tarafından sulama kanalından çıkartılan gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.