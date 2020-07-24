86 yıl aradan sonra kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde açılış programı başladı. Sabah saat 10.00’da sala ve tekbirlerle başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti okunuyor. Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okurken, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Sureleri okunacak. Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde namaz öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti
24.07.2020 - 10:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
86 yıl aradan sonra kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde namaz öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti okunuyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ayasofya-i Kebir Cami-i,
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