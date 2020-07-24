Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak. Bu tarihi anda cuma namazına eşlik etmeyen isteyen vatandaşlar, Anadolu’nun birçok ilçesinden yola çıkarak sabah erken saatlerde tarihi Yarımada’ya geldi. Burada otobüslerden inen vatandaşlar, polis kontrolünden geçti. Sultanahmet Meydanı’nda kontrolden geçen vatandaşlar akın akın Ayasofya Camii’ne doğru yürüyüşe geçtiler.

"Gurur duymalıyız”

Tarihe bir not düşüldüğünü belirten bir vatandaş, caminin açılışında emeği olanlara teşekkür etti. Bir vatandaş, ”Ayasofya’nın zincirleri kırıldı ve sonunda açıldı. Gurur duymalıyız” dedi.

Bir başka vatandaş ise “Makedonya’dan katıldık. Herkese hayırlı olsun. Herkese teşekkür ediyorum” açıklamasına yer verdi. Öte yandan, alana gelen vatandaşlardan maskesi olmayanlara da Fatih Belediyesi ekipleri tarafından maske dağıtıldı.

Bin kişi namaz kılacak

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla cami içerisindeki ara bölmelerde yaklaşık bin kişi namaz kılacak. İlk namazı kılmak için seccadeleriyle birlikte gelen on binlerce vatandaş Ayasofya önüne beklemeye başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş alanda bayram coşkusu yaşıyor.

"Büyük sevinç içerisindeyim"

15 Temmuz gazisi Sebahattin Ünal, “Bugünü gözyaşları ile tarif etsem azdır. Çok büyük sevinç içerisindeyim. 15 Temmuz’da dört tane mermi yedim. Ama Ayasofya’nın müze olması kadar beni rahatsız etmedi. Şu an cami olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Bugün cuma, Müslümanların bayramı, Ayasofya’nın cami olması ise ikinci bayramı" dedi.

“Türkiye eski Türkiye değil”

Türk milletine zaferin nasip olduğunu söyleyen Mustafa Tekin, “Allah bu millete zafer nasip etti. Burası camiydi müze oldu. Şimdi tekrar cami oldu çok şükür. Yunanistan oradan kuduruyor. Türkiye, eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti

86 yıl aradan sonra kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde açılış programı başladı. Sabah saat 10.00’da sala ve tekbirlerle başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti okunuyor.

Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okurken, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Sureleri okunacak. Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.