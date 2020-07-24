Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verildi. 