Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğraflı cuma mesajı
24.07.2020 - 11:54 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Ayasofya Camii,cuma namazı,
720380 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720380.aspx
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