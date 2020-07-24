Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılınacak Cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi bir gün yaşanıyor.

Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazının oluşturduğu yankı dünya basınındaki manşetlerde de yer buldu.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararından beri durumu yakından takip eden dünya basını bu tarihi günde de manşetlerini Türkiye'ye ayırdı.

Vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk Cuma namazı için sabahın ilk ışıklarından beri bölgeye akın ediyor.

Ayasofya'nın içinden dışında toplanan büyük kalabalığın yer aldığı fotoğraflar ise dünyada bir numaralı gündem.

Haber ajansı AP'nin haberinde Hristiyanlığın en en büyük sembollerinden olan Ayasofya'da 86 yıl sonra yaşanacak tarihi gün bekleniyor ifadesi kullanıldı.

AP, tüm dünyaya Ayasofya'da ilk Cuma namazını kılmak için toplanan vatandaşların heyecanlı bekleyişini sunan fotoğrafları servis etti.

İngiltere merkezli BBC`deki haberde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya`nın "Müslümanlar heyecanlı, herkes açılışta olmak istiyor" açıklamasına yer verildi. Haberde koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere dikkat çekildi.

Almanya merkezli DW`de ise Ayasofya`nın müzeden camiye dönüştürüldüğünden bu yana ilk kez Müslümanlara cuma namazında ev sahipliği yapacağına dikkat çekildi.

Belçika`da yayın yapan AD`de ise ilk cuma namazına çok sayıda kişinin katılmasının beklendiği, ayrıca Ayasofya`nın turist ziyaretlerine de açık olacağı bilgisi yer aldı.

Yunanistan merkezli Skai, Ayasofya`daki ilk cuma namazı hazırlıkları canlı yayınla verildi. Haberde Ayasofya için 3 imam 5 müezzin atandığı belirtildi.

İ247`de Ayasofya`daki namaza Katar ve Azerbaycan`dan da katılım gösterildiği bilgisi verildi.