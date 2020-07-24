Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tweeter hesabından paylaştığı fotoğraf ve mesaj ile duygularını dile getirdi. Bakan Albayrak mesajına "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, alınlarımız secdede Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah," dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya Camii mesajı
24.07.2020 - 15:33 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, alınlarımız secdede Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah," dedi.
Etiketler : Berat Albayrak,
720407 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720407.aspx
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