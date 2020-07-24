Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tweeter hesabından paylaştığı fotoğraf ve mesaj ile duygularını dile getirdi. Bakan Albayrak mesajına "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, alınlarımız secdede Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah," dedi.