Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1934 yılında müze ilan edilmesinin ardından Danıştay karası sonrası bugün kılınan Cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter’da 510 bine yakın tweet atıldı. Sabah erken saatlerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’de namaz kılınacak alanlara akın edin yüz binlerce kişi binlerde fotoğraf ve görsel paylaştı. 510 bin tweetin atıldığı “AyasofyaCamii” etiketi birinci sırada yerini korudu.