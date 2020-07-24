1934 yılında müze ilan edilmesinin ardından Danıştay karası sonrası bugün kılınan Cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter’da 510 bine yakın tweet atıldı. Sabah erken saatlerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’de namaz kılınacak alanlara akın edin yüz binlerce kişi binlerde fotoğraf ve görsel paylaştı. 510 bin tweetin atıldığı “AyasofyaCamii” etiketi birinci sırada yerini korudu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hakkında 502 bin tweet atıldı
24.07.2020 - 16:37 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 16:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bugün kılınan Cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter’da 510 bine yakın tweet atıldı. Binlerce görsellerin paylaşıldığı “AyasofyaCamii” etiketi birinci sırada yerini korudu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif,cuma namazı,sosyal medya,twitter,
720414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720414.aspx
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