Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 937 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu.

Son 24 saatte 1009 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 207 bin 374 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Toplam test sayımız 4,5 milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız, erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.