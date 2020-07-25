İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya-i Kebir Camii'mizin açılışında günün ilk saatlerinden bu ana kadar sabır ve anlayışla bizlere yardımcı olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu kutlu günde görev alan kurumlarımızın tüm yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya Camii' teşekkürü
25.07.2020 - 00:19 | Son Güncelleme: 25.07.2020 - 00:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışında görev alan tüm yönetici ve çalışanlar ile misafirlere teşekkür etti.
Etiketler : ali yerlikaya,istanbul,ayasofya,
720491 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720491.aspx
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